Піротехніку підірвали в будинку, де живе депутат з Севастополя

Піротехнічний пристрій вибухнув у ніч на 25 травня на майданчику в під`їзді будинку №15 по вулиці Юмашева в Севастополі, де живе депутат Гагарінської районної ради міста. Жертв і постраждалих немає, повідомила прес-служба прокуратури Севастополя.

Інцидент стався близько половини другої ночі. «Про те, що сталося вранці повідомила черговому Гагарінського районного відділу управління МВС депутат місцевої районної ради, яка мешкає в будинку», - йдеться в прес-релізі, де не вказано прізвище депутата.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, керівники райвідділу міліції й прокуратури. «Знайдено сліди піротехнічного пристрою та інші речові докази. Постраждалих немає, збитків майну не завдано. Мета, мотиви, обставини події й особи, причетні до них встановлюються», - заявила прес-служба наглядового відомства.

Разом із тим, у повідомленні правозахисника Марка Бен-Наїма йдеться, що вибуховий пристрій був прикріплений до ручки дверей квартири депутата Гагарінської райради Олени Флусової. Вона є також помічницею депутата Севастопольської міської ради Дмитра Бєліка. Бєлік не виключає, що причиною події став «конфлікт підприємців Юмашевського ринку в Севастополі з комунальним підприємством "Орбіта", де депутати підтримують сторону підприємців».