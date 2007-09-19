Ющенко позбавив керівництво Криму держохорони

Сімферополь. 19 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО позбавив вище керівництво Автономної Республіки Крим державної охорони.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Постійного представництва Президента України в АРК.

«З метою практичної реалізації позбавлення пільг державних посадовців підтримано ініціативу Постійного представника Президента України в АРК Володимира ХОМЕНКА і ухвалено рішення щодо зняття охорони з перших посадових осіб Автономної Республіки Крим, зокрема, голови Верховної Ради АРК, голови Ради міністрів АРК і Постійного представника Президента України в Криму», - сказано в повідомленні.

Разом з тим, як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в коментарі журналістам голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО заявив, що він забезпечений охороною. «Я не хочу коментувати укази Президента», - заявив кримський спікер, відповідаючи на питання, як він оцінює рішення глави держави зняти держохорону з керівництва АРК.

При цьому А.ГРИЦЕНКО додав: «Я забезпечений охороною». На питання, чи не порушує він таким чином закон, керівник ВР Криму наголосив, що не порушує закони і укази. «У жодному разі! Я законослухняний громадянин, який не порушує ні укази Президента, ні закони України», - сказав кримський спікер. При цьому він ухилився від відповіді, хто в даний час здійснює його охорону.

Як повідомляв УНІАН, Постпред Президента України в АРК В.ХОМЕНКО відмовився від держохорони і звернувся до глави держави з пропозицією про зняття державної охорони з високопосадовців автономії. За словами постпреда, ситуація в Криму спокійна, і бюджетні кошти краще витрачати на соціальні програми, а не на охорону посадовців. «Криміногенна обстановка в Криму поліпшилася порівняно з 1990-ми роками, коли була введена посилена охорона посадовців автономії високого рангу. Тому прийшов час спрямувати значні бюджетні кошти, які витрачалися на охорону чиновників, на соціальний захист населення або розвиток економіки», - сказав В.ХОМЕНКО.

Раніше з ініціативою зняти держохорону з керівництва АРК виступав Геннадій МОСКАЛЬ, який в 2006 році обіймав посаду постпреда Президента в автономії.