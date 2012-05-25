У Криму побили та пограбували помічника прокурора

У Феодосії старший помічник прокурора міста піддався нападу грабіжників - 24 травня у темний час доби на нього напали двоє невідомих і, застосувавши насильство, відібрали речі, що знаходилися при ньому. Потерпілому спричинено легкі тілесні ушкодження, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

За фактом вчинення грабежу за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України міліція порушила справу.

Проводиться розслідування. Його хід перебуває на контролі прокуратури Криму.