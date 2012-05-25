У Криму побили та пограбували помічника прокурора
16:32, 25 травня 2012Крым
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Порушено справу
У Феодосії старший помічник прокурора міста піддався нападу грабіжників - 24 травня у темний час доби на нього напали двоє невідомих і, застосувавши насильство, відібрали речі, що знаходилися при ньому. Потерпілому спричинено легкі тілесні ушкодження, повідомила прес-служба прокуратури Криму.
За фактом вчинення грабежу за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України міліція порушила справу.
Проводиться розслідування. Його хід перебуває на контролі прокуратури Криму.
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