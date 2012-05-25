Погода в Україні на суботу

У вихідні в Україні зберігатиметься помірно тепла погода, в Карпатах вдень - 8-13°.

26 травня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у південній та східній частині короткочасні дощі, окремі грози (в Криму подекуди сильні дощі), вдень в карпатському регіоні, на Луганщині, в Криму та Приазов`ї місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентрі.

Температура вночі - 5-10°, на півдні країни - 8-13°, в Криму - до 16°, вдень - 16-21°; в Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 8-13°.

У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-9°, вдень - 18-20°.