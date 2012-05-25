Погода в Україні на суботу
16:39, 25 травня 2012Крым
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У Криму подекуди сильні дощі
У вихідні в Україні зберігатиметься помірно тепла погода, в Карпатах вдень - 8-13°.
26 травня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі у південній та східній частині короткочасні дощі, окремі грози (в Криму подекуди сильні дощі), вдень в карпатському регіоні, на Луганщині, в Криму та Приазов`ї місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, повідомив Укргідрометцентрі.
Температура вночі - 5-10°, на півдні країни - 8-13°, в Криму - до 16°, вдень - 16-21°; в Карпатах вночі - 2-7° тепла, вдень - 8-13°.
У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-9°, вдень - 18-20°.
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