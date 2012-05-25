Податкова обіцяє закрити очі на помилки у деклараціях спрощенців

Державна податкова служба України (ДПСУ) не буде карати підприємців, що працюють на спрощеній системі звітності, за помилки в деклараціях, допущені протягом 2012 року.

Відповідний закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо удосконалення деяких податкових норм» прийнятий парламентом 24 травня.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, закон вносить суттєві зміни в роботу підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування. Так, зокрема, введено мораторій на застосування фінансових санкцій до «спрощенців» за помилки, які протягом 2012 року будуть допущені при заповненні податкових декларацій і книги ведення доходів та витрат.

Законом враховано ряд ініціатив ДПСУ, спрямованих на спрощення процедури реєстрації платників ПДВ. Тепер особа, яка здійснює госпдіяльність, може зареєструватися платником ПДВ. Обмеження добровільної реєстрації - скасоване. Крім того, зменшено термін реєстрації платників ПДВ з 10 до 5 робочих днів, введена електронна форма податкової накладної.

Змінено і терміни реєстрації податкових накладних у єдиному реєстрі. Це дасть можливість своєчасно перевірити наявність права на декларування податкового кредиту.

Серед основних ініціатив податкової служби, викладених у законі, також є: скасування до 1 січня 2014 року штрафних санкцій за неподання або порушення терміну подання фізособами в ДПСУ відомостей про зміну даних, що вносяться до держреєстру фізосіб; надання права платнику податків самостійно здійснювати продаж майна з метою погашення таким платником податкового боргу, за згодою ДПСУ; відстрочка сплати податку на нерухоме майно, крім земельної ділянки, до 1 січня 2013 року тощо.