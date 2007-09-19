У Криму з`явиться єдина «Аварійно-рятувальна служба на водних об`єктах»

Сімферополь. 19 вересня. УНІАН. В Автономній Республіці Крим буде створено кримське республіканське підприємство «Аварійно-рятувальна служба на водних об`єктах». Верховна Рада АРК сьогодні на своєму пленарному засіданні дала згоду Раді міністрів Криму на створення такого підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, у пояснювальній записці до постанови кримського парламенту сказано, що необхідність створення «Аварійно-рятувальної служби на водних об`єктах» обумовлена, зокрема, збільшенням останнім часом кількості нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об`єктах. «На сьогодні в Автономній Республіці Крим відсутня єдина аварійно-рятувальна служба, діяльність якої була б спрямована на вирішення завдань з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникають на водних об`єктах, - йдеться в пояснювальній записці. - Аварійно-рятувальні станції в багатьох місцях Криму не діють, не використовуються за цільовим призначенням. Питання про безпеку відпочинку громадян на внутрішніх водоймах взагалі ніким не контролюється. В результаті відсутності контролю кількість загиблих на воді за останній час значно зросла».

Основна мета створення Кримського республіканського підприємства «Аварійно-рятувальна служба на водних об`єктах» - вирішення завдань з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на воді, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на водних об`єктах, зазначається в документі.

Створення такого підприємства дасть змогу значно зменшити кількість нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на водних об`єктах, упевнені в Радміні АРК.