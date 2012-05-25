"Мінер" поїзда в Криму знайдений

Співробітники правоохоронних органів встановили особу людини, який 9 травня зробив помилковий дзвінок про мінування поїзда сполученням «Сімферополь - Київ», в результаті якого той відправився до столиці Україні з двогодинним запізненням, повідомила прес-служба прокуратури Криму.

«Дзвонив житель Сімферополя з метою навести підозру на третю особу. Шляхом незаконного підключення до телефонного номеру конкурента він імітував здійснення дзвінка з його номера», - йдеться в прес-релізі.

У справі, порушеній за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу, проводиться слідство. Встановлюється причетність до «замінування» інших осіб.