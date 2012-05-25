Ялта залишиться без ТБ

Тимчасове припинення трансляції телерадіопрограм планується в Ялті з 29 травня по 1 червня, це пов'язано з технічними роботами на радіотелевізійному центрі, повідомила прес-служба мерії міста.

«В період з 9 до 17 плануються припинення трансляції тривалістю 3-5 годин. РТПЦ приносить свої вибачення, пов'язані з неможливістю перегляду телевізійних програм під час проведення робіт», - звертається до ялтинцыв директор радіотелевізійного центру Сергій Доценко.

