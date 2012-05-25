Чорне море штормитиме

Штормове попередження оголосили в Криму - очікується посилення вітру до 28 метрів за секунду у найближчі три години у північно-західній частині Чорного моря.

Висота хвиль сягатиме 30 дециметрів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Рятувальники нагадують жителям півострова та туристам про необхідність дотримання заходів безпеки в складних погодних умовах.