Чорне море штормитиме
17:13, 25 травня 2012Крым
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Вітер до 30 метрів за секунду
Штормове попередження оголосили в Криму - очікується посилення вітру до 28 метрів за секунду у найближчі три години у північно-західній частині Чорного моря.
Висота хвиль сягатиме 30 дециметрів, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Рятувальники нагадують жителям півострова та туристам про необхідність дотримання заходів безпеки в складних погодних умовах.
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