Крим розробив ландшафтно-екологічні екскурсії

Цикл ландшафтно-екологічних екскурсій по Криму представили на першій республіканській виставці туристичних маршрутів і екскурсійних програм «Нове обличчя стародавнього курорту», яка відкрилася в п'ятницю в Євпаторії, повідомила прес-служба уряду республіки.

Мета проекту - пропаганда екологічного туризму та просування екскурсійних можливостей Криму.

У циклі вісім маршрутів, що описують пам'ятки Криму: Караларський узбережжі, озеро Чокрак, Токлукскій хребет; Байдаро-Кастропольська Кант, урочище Панагія, Білюк-Чайтан; Перчем, урочище Хапхал, Ечки-Даг "Перлина Східного Криму».

Проект розробив сімферопольський клуб екскурсоводів за підтримки Асоціації гостинності Криму.

