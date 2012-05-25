Крим розробив ландшафтно-екологічні екскурсії
17:31, 25 травня 2012Крым
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Цикл ландшафтно-екологічних екскурсій по Криму представили на першій республіканській виставці туристичних маршрутів і екскурсійних програм «Нове обличчя стародавнього курорту», яка відкрилася в п'ятницю в Євпаторії, повідомила прес-служба уряду республіки.
Мета проекту - пропаганда екологічного туризму та просування екскурсійних можливостей Криму.
У циклі вісім маршрутів, що описують пам'ятки Криму: Караларський узбережжі, озеро Чокрак, Токлукскій хребет; Байдаро-Кастропольська Кант, урочище Панагія, Білюк-Чайтан; Перчем, урочище Хапхал, Ечки-Даг "Перлина Східного Криму».
Проект розробив сімферопольський клуб екскурсоводів за підтримки Асоціації гостинності Криму.
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