Суддя погорів на хабарі в Севастополі

17:33, 25 травня 2012
Крым
0 0

5 тисяч доларів за рішення

У Севастополі порушено кримінальну справу стосовно судді, який отрима 5 тисяч доларів хабара.

Суддя вимагав гроші за ухвалення рішення на користь однієї зі сторін процесу. Під час огляду у нього вилучено кошти та інші речові докази, повідомила прес-служба міліції Севастополя.

За даним фактом генеральною прокуратурою України порушено справу. Ведеться слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter