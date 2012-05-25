Суддя погорів на хабарі в Севастополі

У Севастополі порушено кримінальну справу стосовно судді, який отрима 5 тисяч доларів хабара.

Суддя вимагав гроші за ухвалення рішення на користь однієї зі сторін процесу. Під час огляду у нього вилучено кошти та інші речові докази, повідомила прес-служба міліції Севастополя.

За даним фактом генеральною прокуратурою України порушено справу. Ведеться слідство.