Суддя погорів на хабарі в Севастополі
17:33, 25 травня 2012Крым
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5 тисяч доларів за рішення
У Севастополі порушено кримінальну справу стосовно судді, який отрима 5 тисяч доларів хабара.
Суддя вимагав гроші за ухвалення рішення на користь однієї зі сторін процесу. Під час огляду у нього вилучено кошти та інші речові докази, повідомила прес-служба міліції Севастополя.
За даним фактом генеральною прокуратурою України порушено справу. Ведеться слідство.
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