У Криму встановили пам`ятник велосипеду

У Сімферополі увічнили двоколісний транспортний засіб - велосипед, встановивши пам`ятник екологічному транспорту. Його відкриття приурочили до спортивного свята «Велодень», що проводиться 26 травня.

Велосипед, заввишки 2 метри і завдовжки 3,5 метри, зібрали протягом тижня з підручних матеріалів умільці однієї із сімферопольських фірм, які займаються зовнішньою рекламою.

«Розмір велосипеда один до двох, усі деталі відтворені в оригіналі - ланцюг від мотоцикла, рама з металевих труб, сидіння спеціально виливалося з пластмаси. Це повністю ручна робота, ексклюзив, - сказав автор ідеї гігантського велосипеда Павло Павленко. - Пам`ятник - заклик до того, щоб люди пересаджувалися на екологічно чистий вид транспорту».

Також у рамках «Велодня» в Сімферополі близько 200 городян влаштували велопробіг, проїхавшись на велосипедах міськими вулицями. «Ми хочемо показати, що велосипедистів у місті багато, нас треба поважати як учасників дорожнього руху», - зазначив організатор велопробігу сімферополець Микола Александров.

Крім того, в рамках спортивного свята була відкрита тимчасова виставка велосипедів радянського і пострадянського періоду. Організаторам вдалося зібрати 17 старовинних експонатів, їх розділили на три категорії: дитячі, підліткові і дорослі. Серед експонатів такі відомі марки велосипедів, як: «Зайчик», «Аист», «Україна», «Тиса», «Супутник», «Орльонок».

Акція «Велодень» проходить у суботу в 50-ти містах України. У Криму її підтримали Сімферополь, Севастополь, Феодосія, Керч і Бахчисарай.