Ухвалена Програма розвитку сільського і зеленого туризму в Криму

Сімферополь. 19 вересня. УНІАН. Верховна Рада Криму ухвалила Програму розвитку сільського і зеленого туризму в Автономній Республіці Крим до 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, документ прийнято сьогодні на пленарному засіданні кримського парламенту.

Як сказано в програмі, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, основна мета розвитку сільського і зеленого туризму в Автономній Республіці Крим – формування «конкурентноспроможного, такого, що відповідає міжнародним стандартам, агротуристичного продукту, направленого на максимально ефективне використання рекреаційного потенціалу сільської місцевості як чинника, який впливає на стабілізацію економічного розвитку сільських регіонів».

Цілями Програми розвитку сільського і зеленого туризму в АРК до 2010 року є збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок активізації діяльності туристичної сфери і збільшення доходів громадян, які здають житло для проживання туристів; створення життєздатного і самоокупного туристичного продукту в сільській місцевості, що відповідає потребам туризму і туристсько-екскурсійної діяльності; створення нових робочих місць для населення; забезпечення максимальної збалансованості інтересів туристів, жителів сіла і туристичних фірм; підтримка розвитку підприємництва у сфері туризму і суміжних галузях; максимально можливе використання природно-ландшафтного, наукового, історичного і культурного потенціалів регіону; розвиток аграрного сектору економіки, фермерських господарств тощо.

Як очікується, виконання Програми дасть змогу збільшити кількість туристів, які відвідують Автономну Республіку Крим; збільшити надходження до бюджету автономії і місцеві бюджети; збільшити кількість садиб, які надають послуги в сільському і зеленому туризмі; збільшити обсяги реалізації в сільській місцевості сільськогосподарської продукції; дасть змогу поліпшити впорядкування сільських населених пунктів, розвивати соціальну інфраструктуру села; дасть змогу зберігати і розвивати народні промисли; розвивати сферу послуг за рахунок розширення асортименту туристичних послуг і т.ін.