Грач: Ющенко ставить Крим в один ряд з рядовою областю

Лідер комуністів Криму, екс-спікер кримського парламенту Леонід ГРАЧ вважає, що, знявши державну охорону з вищого керівництва Автономної Республіки Крим, Президент Віктор ЮЩЕНКО проявив «нетактовність» у відношенні до Криму як до автономного утворення у складі України. Про це Л.ГРАЧ заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами лідера комуністів Криму, зняття держохорони не слід розцінювати, як особисте ставлення В.ЮЩЕНКА до кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА і голови Радміну АРК Віктора ПЛАКІДИ. «Справа не в персоналіях... Питання в іншому: в даному випадку ЮЩЕНКО проявив грубу нетактовність до Автономної Республіки Крим», - вважає Л.ГРАЧ. «А якщо розглядати, що це, мовляв, ставлення до ПЛАКІДИ чи ГРИЦЕНКА, то це, на мій погляд, примітивний оцінний підхід», - відзначив він.

«Такими діями В.ЮЩЕНКО зневажає гідність автономного утворення, він намагається наголосити, що це автономне утворення – ніщо, і ставить його в один ряд з рядовою областю, - наголосив екс-спікер кримського парламенту. – І, по суті, за цим стоїть виклик - його ( В.ЮЩЕНКА – УНІАН) негативного ставлення до самого автономного утворення».

Тим часом, перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ назвав рішення про позбавлення охорони вищих посадовців АРК, прийняте в передвиборчий період, «політичним вередуванням Президента». «Я думаю, що це рішення було ухвалене після того, як керівники автономії, які є членами Партії регіонів, разом з лідером партії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ брали участь в його передвиборчій поїздці до Керчі», - цитує слова С.ЦЕКОВА прес-центр ВР АРК.

На думку С.ЦЕКОВА, такі рішення не повинні ухвалюватись під впливом емоцій. «Зараз у Криму доволі гостра передвиборча ситуація, в якій можливі будь-які провокації, у тому числі і щодо вищих посадовців республіки, і в такий момент ухвалення подібного документа просто безрозсудне. Хотілося б, аби такі важливі рішення ухвалювались з урахуванням усіх чинників, а не під дією емоційних поривів, які зрештою посилюють антипрезидентські настрої в Криму», - заявив кримський віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Постійний Представник Президента України в АРК Володимир ХОМЕНКО відмовився від держохорони і звернувся до глави держави Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією про зняття державної охорони з високопосадовців автономії. За словами постпреда, ситуація в Криму спокійна, і бюджетні кошти краще витрачати на соціальні програми, а не на охорону посадовців.

Офіційний сайт Постійного представництва Президента України в АРК сьогодні повідомив, що Президент країни позбавив вище керівництво Автономної Республіки Крим – голову ВР і прем`єра, а також постпреда - державної охорони.