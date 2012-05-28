У квартирі під Судаком вибухнув бойлер, 1 людина загинула

У селі Дачне (Судак) на першому поверсі трьох поверхового житлового будинку стався розрив водяного бойлера, на місці події знайдено труп 28-річного чоловіка, повідомляє прес-служба МНС Криму.

Інцидент стався близько 6 ранку на вулиці Садовій.

«По прибуттю встановлено, що горіння будь-яких матеріалів відсутнє, але є загроза вибуху з руйнуванням перегородок квартири. Причина загибелі чоловіка встановлюється, несучі стіни будинку не пошкоджені, загроза обвалу відсутня», - йдеться в повідомленні.

На місці працювали співробітники міліції і група експертів піротехнічних робіт

