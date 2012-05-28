Нардепи засідатимуть в "Артеку"

У Міжнародному дитячому центрі «Артек» планують провести виїзне засідання Комітету Верховної Ради України у справах сім'ї, молоді, спорту і туризму, на якому будуть розглянуті питання виконання Закону України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія », повідомляє прес-служба МДЦ.

Депутати разом з фахівцями «Артека» мають намір розглянути результати виконання Закону України.

Зокрема, придбання гарантованої чисельності путівок дитячого центру за рахунок держкоштів, відселення громадян, які проживають на території дитячого центру «Артек», затвердження Держпрограми розвитку «Артека» і «Молодої гвардії» до 2015 року.

Крім того для депутатів буде організована екскурсія по території центру, дитячих таборів та об'єктах матеріально-технічної бази, що підлягають реконструкції.

