У Севастополі повернули 7,8 млн грн боргів із зарплати

У Севастополі за втручання прокуратури з початку року ліквідовано борги із заробітної плати на загальну суму 7,8 млн грн.., повідомляє прес-служба наглядового відомства.

Прокуратурою міста за 5 місяців поточного року за результатами перевірок порушено 5 кримінальних справ за фактами невиплати заробітної плати та 3 справи - за фактами грубого порушення трудового законодавства щодо працевлаштування.

За порушення трудового законодавства за ініціативи прокурорів до дисциплінарної відповідальності притягнуто 21 посадову особу підприємств, установ, організацій.

Загальна заборгованість із зарплати станом на 1 травня по місту становила 8 млн 445 тис 800 грн. Впродовж квітня заборгованість скоротилася на 579 тис грн, або на 6,4%. На підприємствах-банкрутах заборгованість становить 6 млн 962 тис 700 грн, або 80,5% від загальної суми заборгованості.

