Погода в Україні на вівторок

На півдні йтимуть дощі

У вівторок в карпатському регіоні та південній частині України очікуються короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град. На решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, повідомив Укргідрометцентр. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 22-24°.

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