Двоє хлопців на мотоциклі розбилися в Сімферополі
10:30, 28 травня 2012Крым
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Мотоцикл налетів на бордюр
Двоє молодих хлопців, жителів Сімферополя 30 і 32 років розбилися на мотоциклі, на столичному проспекті Перемоги, повідомляє прес-служба МНС Криму.
Аварія сталася сьогодні за пів години перша ночі в районі повороту на вулицю Лугову.
Водій мотоцикла «Ямаха» не впорався з керуванням, скоїв наїзд на бордюр, в результаті він і його пасажир загинули на місці.
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