Двоє хлопців на мотоциклі розбилися в Сімферополі

Двоє молодих хлопців, жителів Сімферополя 30 і 32 років розбилися на мотоциклі, на столичному проспекті Перемоги, повідомляє прес-служба МНС Криму.

Аварія сталася сьогодні за пів години перша ночі в районі повороту на вулицю Лугову.

Водій мотоцикла «Ямаха» не впорався з керуванням, скоїв наїзд на бордюр, в результаті він і його пасажир загинули на місці.

