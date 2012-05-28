У Сімферополі прикрили нелегальний ігровий зал

Підпільний ігровий зал виявили і закрили в Сімферополі співробітники податкової, із закладу вилучено 18 ігрових автоматів на суму попередньої оцінки 108 тисяч гривень, повідомляє прес-служба управління податкової служби Криму.

Ігровий зал працював на одній з вулиць кримської столиці «з дотриманням усіх правил маскування і з допуском клієнтів за попереднім дзвінком».

Матеріали за фактом направлені в прокуратуру Сімферополя для розгляду питання про порушення кримінальної справи за ст. 203-2 КК України.

