День Алушти гулятимуть 4 дні

Протягом чотирьох днів з 30 травня по 2 червня в Алушті будуть відзначати 110-річчя присвоєння курорту статусу міста, повідомляє офіційний сайт Алушти.

У ці дні заплановано велику кількість громадських, культурно-масових і спортивних заходів. Зокрема, в рамках дня міста відбудеться відкриття дошки пошани та презентація оновлених набережних.

Краєзнавчий музей представить експозицію «Монетний двір» і виставку ізостудії «АНІС».

У Приморському парку влаштують презентацію нових скульптурних об'єктів, а біля фонтану «Рибалка» покажуть «Давні ремесла Алушти», буде відкрита алея живих скульптур, а також відбудеться вистава на ходулях «Шоу велетнів» і фестиваль повітряних куль «Різнокольорове літо».

Крім того заплановано концерт Державного ансамблю пісні і танцю «Івушка» (м.Тамбов), фестиваль дитячої творчості «Зорі Алушти» і гала-концерт X фестивалю творчої молоді і студентів.

«В рамках проекту “Ніч кіно” на сцені у Ротонди на екрані демонструватимуть фільми, які знімалися в Алушті», - йдеться в програмі святкувань.

Також пройде автопробіг, мотошоу і виставка ретро автомобілів.

