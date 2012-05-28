У Криму в заповіднику видобували вапняк

Гірничотехнічної інспекцією територіального управління Держгірпромнагляду Криму виявлено факт незаконного видобутку вапняку на території заповідника Узун-Сирт (гора Клементьєва) в районі села Відважне Кіровського району, повідомляє прес-служба відомства.

За даними інспекції, спеціальні дозволи на користування надрами та гірничі відводи на розробку родовищ в зазначеному районі ніяким надрокористувачам не видавалися.

Повідомлень про несанкціонованої розробки корисних копалин від місцевих органів влади не надходило.

Матеріали за даним фактом передані до прокуратуру Криму.

