У Криму в заповіднику видобували вапняк
12:00, 28 травня 2012Крым
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Матеріали передані до прокуратури
Гірничотехнічної інспекцією територіального управління Держгірпромнагляду Криму виявлено факт незаконного видобутку вапняку на території заповідника Узун-Сирт (гора Клементьєва) в районі села Відважне Кіровського району, повідомляє прес-служба відомства.
За даними інспекції, спеціальні дозволи на користування надрами та гірничі відводи на розробку родовищ в зазначеному районі ніяким надрокористувачам не видавалися.
Повідомлень про несанкціонованої розробки корисних копалин від місцевих органів влади не надходило.
Матеріали за даним фактом передані до прокуратуру Криму.
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