Кримчан закликають підтримати місцевих товаровиробників

У Криму в торговельних мережах впроваджують відмінні цінники на продукцію кримських товаровиробників, на яких нанесений логотип Криму, а також напис «Купуй кримське», повідомляє прес-служба уряду.

«У всіх магазинах незалежно від форми власності вже впроваджують такі цінники, ставлять стікери. До нас надходить багато дзвінків від підприємців з проханням видати такі цінники», - цитує міністра економічного розвитку і торгівлі Криму Світлану Вербу прес-служба.

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив прискорити цю роботу і підкреслив необхідність підтримувати кримських виробників.

«Ключове завдання - надавати максимальне сприяння кримським виробникам, це дозволить забезпечити кримчан якісною продукцією та за доступними цінами», - зазначив глава уряду.

За ініціативою кримського уряду був розроблений єдиний логотип для позиціонування кримської сільгосппродукції в торгових мережах автономії.

