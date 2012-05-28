Синоптики розповіли, яким буде початок літа

Початок літа в Україні відзначиться помірною температурою і дощами, про це свідчать результати прогнозу погодних умов, які на брифінгу представив директор Українського гідрометцентру МНС України Микола Кульбіда.

Протягом найближчих 10-12 днів на території України не відбудеться відновлення посушливих явищ, навпаки, на всій території слід очікувати грозових явищ.

У південному, центральному та східному регіонах пройдуть сильні дощі. В деяких місцях зі шквалистими поривами вітру до 15-20 м / с і градом.

У цей період температура по Україні становитиме переважно 8-14 градусів тепла вночі і 18-24 градусів вдень.

«Таким чином, можна зробити висновок, що це буде період з достатньою кількістю опадів і помірним температурним режимом», - підсумував сказане М.Кульбіда.

