Міський транспорт Євпаторії переходить на літній режим

Громадський транспорт Євпаторії готується до переходу на літній режим роботи, таким чином, автобуси ходитимуть до 21 години, а трамваї до 23 години, повідомляє прес-служба виконкому.

Зміна режиму роботи пов'язана зі збільшенням пасажиропотоку на маршрутах курортного напряму. «У міру зміни пасажиропотоку ситуація буде постійно корегуватися», - відзначили в прес-службі.

Крім того, з 15 червня почне функціонувати сезонний маршрут № 6а «Новий пляж - вул. Кірова». «Він дозволить городянам більш комфортно добиратися до пляжів. Кінцева і початкова зупинки будуть збігатися з маршрутом № 6, але шлях прямування пройде по інших вулицях», - відзначили в прес-службі.

Від залізничного вокзалу прямуватимуть 15 поїздів у міста України, Росії, Білорусії, а також 8 поїздів приміського сполучення.

У червні плануються ввести автобусні міжміські маршрути з містами: Київ, Дніпропетровськ, Кіровоград, Кривий Ріг, Чернівці, Луганськ, Одеса, Кишинів.

