Російський бізнесмен став почесним громадянином Алушти

Російському підприємцеві Олександру Лебедєву присвоєно звання «Почесний громадянин Алушти», дане рішення одноголосно підтримали депутати під час засідання сесії міськради, повідомляє КІА.

Звання голові ради директорів ЗАТ «Національна резервна корпорація» Олександру Лебедєву присвоюється «за активне і довгострокове участь у благодійній і меценатської діяльності в інтересах Алушти».

Так, після лютневого шторму НРК прийняла рішення вкласти 1,5 млн доларів у реконструкцію зруйнованої набережній, отримавши від влади гарантії відсутності в прогулянкової зоні об'єктів виносної торгівлі.

Російський бізнесмен працює в Криму більше 10 років.

