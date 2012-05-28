Соціальні картки кримчанам видадуть в червні

З середини червня жителям Сімферополя почнуть видавати соціальні картки в рамках програми «Соціальна карта кримчанина», протягом місяця програма стартує у всіх регіонах Криму, повідомляє прес-служба уряду республіки.

«Кожен кримчанин має відчувати підтримку з боку влади, особливо це стосується найменш захищених категорій громадян. Програма розроблена і впроваджується в рамках соціальних ініціатив Президента України, її реалізація дозволить підвищити ефективність адресної соціальної допомоги кримчанам», - підкреслив глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов.

15 березня Рада міністрів Криму уклала Меморандум про взаєморозуміння з торговельними мережами і громадськими організаціями щодо реалізації регіональної Програми «Соціальна карта кримчанина».

Зазначена програма розроблена з ініціативи уряду Криму з метою підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій громадян.

Згідно з програмою, пенсіонери, ветерани війни, багатодітні сім`ї, чорнобильці, інваліди та інші незахищені категорії громадян зможуть купувати товари зі знижкою.

