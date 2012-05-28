Центр зайнятості Криму очолив Савенко

Керівником Центру зайнятості Криму призначено Леоніда Савенка. Він має більш, ніж 30-річний стаж роботи в органах місцевого самоврядування, соціальних відомствах, у тому числі 25 років - на державній службі.

Савенко народився у 1962 році в Херсонській області. У 1984 році закінчив Кримський сільськогосподарський інститут ім. М.I. Калiнiна. У 1999 році закінчив Харківську філію Української Академії державного управління при президентові України (магістр державного управління). У 1994 році закінчив Українську державну юридичну академію за фахом юрист.

«Від вашої роботи багато в чому залежить виконання тих масштабних завдань, які сьогодні стоять перед нами і які озвучив президент України», - відзначив перший віце-прем’єр Криму Павло Бурлаков, який представив нового керівника колективу центру, повідомила прес-служба кримського уряду.