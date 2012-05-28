Фестиваль античного мистецтва відкриється в Керчі

15:04, 28 травня 2012
Крым
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XIV Міжнародний фестиваль античного мистецтва «Боспорські агони» стартує 2 червня в Керчі, повідомляють організатори.

Серед членів журі та почесних гостей фестивалю народні артисти Лариса Кадирова, Василь Лановий, Олександр Голобородько, Наталя Єгорова.

У програмі фестивалю виступи театрів з Росії, Україні та Польщі, виставка на античну тематику, демонстрація художніх фільмів, літературні концерти, творчі зустрічі.

Фестиваль пройде за підтримки Міністерств культури України і Криму, Верховної Ради Криму.
 

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