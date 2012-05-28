Могильов доручив прискорити демонтаж "стіни плачу"

Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов доручив прискорити оформлення документації, необхідної для зносу аварійної стіни колишньої будівлі готелю «Асторiя» у центрі Сімферополя, повідомила прес-служба уряду.

"Будівля знаходиться в аварійному стані та загрожує життю і здоров’ю кримчан. Необхідно провести нараду з службами і структурами, обговорити і оперативно вирішити проблемні питання", – підкреслив він на апаратній нараді 28 травня.

Виконком Сімферопольської міської ради вирішив знести аварійну стіну на вулиці Карла Маркса, 16, бо будівля втратила історичну цінність і представляє загрозу життю людей. Жителі міста вносять пропозиції щодо облаштування цієї території.