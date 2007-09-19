Абсолютна більшість жителів Криму проти вступу України в НАТО

Сімферополь. 19 вересня. УНІАН. Переважна більшість жителів Криму виступають проти вступу України до НАТО. Таку думку сьогодні на прес-конференції в Сімферополі висловили ряд учасників міжнародної конференції «НАТОвський або позаблоковий вектор для України: перспективи і ризики», передає кореспондент УНІАН.

Так, доктор соціологічних наук, професор Павло ХРІЄНКО стверджує, що проти вступу України в НАТО виступають більшість кримської молоді – випускників вузів.

За словами П.ХРІЄНКА, ось вже 17 років щороку серед випускників вузів Криму проводиться опитування по 500 позиціям. «Ми можемо бачити динаміку. З питання НАТО - чотири п`ятих людей: молодих, які вступають в життя (випускники вузів – УНІАН), - виступали категорично проти (вступу України в НАТО - УНІАН)», - заявив соціолог. При цьому він додав, що в інших регіонах України «антинатовські настрої виражені по-іншому в громадській думці».

За даними лідера комуністів Криму, депутата Верховної Ради України V скликання Леоніда ГРАЧА, проведене нещодавно соціологічне опитування показало, що 91% кримчан – проти вступу України до Північноатлантичного альянсу. «Ми нещодавно зробили соціологічне опитування - причому, масштабне - 30 тисяч чоловік опитали, і ми одержали приголомшливу відповідь: 91% кримчан - хто чітко і ясно задекларував свою позицію, що він, кримчанин, проти вступу України в НАТО», - підкреслив головний комуніст Криму.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 вересня в Сімферополі проходить міжнародна конференція «НАТОвський або позаблоковий вектор для України: перспективи і ризики». У конференції беруть участь експерти з України, Росії, Білорусі, Болгарії, Сербії та Естонії.