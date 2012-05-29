"Стіну плачу" зносять у Сімферополі

Демонтаж будівлі колишнього готелю "Асторія", від якого залишилася всього одна стіна, почався у вівторок вранці в центральній частині Сімферополя. "Стіну плачу", розташовану по вулиці Карла Маркса, недалеко від будівлі кримського парламенту, розбивають кувалдами.

Будова була зведена в середині 1860-х років. У другій половині 19 століття там розташовувалися друкарня і літографія, редакція газети, на початку 20 століття - кінотеатр, в 1930-х роках діяло єврейське товариство, а після Великої Вітчизняної війни відкрився готель.

У 1990-х роках будівля передана компанії "Сучасні інформаційні технології". Фірма задумала побудувати бізнес-центр з готелем. Проте справа далі за руйнування будівлі не просунулася. Фірма пов'язана з лідером кримської організації партії "Батьківщина" Андрієм Сенченко. Сам Сенченко стверджує, що контрольний пакет на будову належить російському бізнесменові Олександру Лебедеву. Прес-служба останнього цю інформацію не прокоментувала.

Окружний адміністративний суд Криму в лютому задовольнив позов прокуратури Сімферополя про припинення права власності на об'єкт. Громадська рада при виконкомі Сімферопольської міськради в травні запропонувала знести будівлю, а Верхова рада Криму вирішила виділити 320 тисяч гривень на демонтаж. На місці "Асторії" хочуть створити сквер.

Фото КИА