Москаль: Президент правильно зробив, позбавивши керівників АРК «понтів»

Сімферополь. 19 вересня. УНІАН. Кандидат в народні депутати України від блоку «Наша Україна - Народна самооборона», колишній Постійний представник Президента України в Криму Геннадій МОСКАЛЬ повністю підтримує рішення про позбавлення вищого керівництва Автономної Республіки Крим державної охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в ефірі одного з кримських телеканалів Г.МОСКАЛЬ заявив, що йому незрозуміло, на якій підставі охоронявся кримський спікер Анатолій ГРІЦЕНКО і глава уряду автономії Віктор ПЛАКІДА. «Скажіть, а на якій підставі охоронявся пан ГРИЦЕНКО з паном ПЛАКІДОЮ?! – запитав Г.МОСКАЛЬ. – Голова Донецької обласної ради, де 5 мільйонів жителів, і охорони не має! А тут мільйон дев`ятсот (йдеться про 1,9 млн. жителів Криму – УНІАН) і попереду (у керівництва Криму, автомобілів керівництва автономії – УНІАН) мигалка, ззаду - охорона, ОМОН, автоматники. Кому це потрібно? Це понти!».

За словами Г.МОСКАЛЯ, ні спікер, ні прем`єр Криму «нікому не потрібні», тому і охороняти їх не треба.

Г.МОСКАЛЬ також заявив, що блок НУ-НС, прийшовши до парламенту, запропонує «встановити кримінальну відповідальність за будь-які привілеї» чиновників.

Як повідомляв УНІАН, Г.МОСКАЛЬ, будучи Постпредом Президента в АРК, відмовився від держохорони і закликав керівництво автономії наслідувати його приклад.

Нинішній Постійний представник глави держави в Криму Володимир ХОМЕНКО в серпні цього року відмовився від охорони і звернувся до глави держави Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією про зняття державної охорони з високопоставлених посадових лиць автономії. За словами В.ХОМЕНКА, ситуація в Криму спокійна, і бюджетні кошти краще витрачати на соціальні програми, а не на охорону посадовців.

Офіційний сайт Постійного представництва Президента України в АРК сьогодні повідомив, що Президент країни позбавив вище керівництво Автономної Республіки Крим – кримського спікера і прем`єра, а також постреда - держохорони.

Перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ назвав рішення про позбавлення охорони посадовців АРК, прийняте в передвиборний період, «політичною примхою Президента». «Я думаю, що це рішення було ухвалене після того, як керівники автономії, які є членами Партії регіонів, разом з лідером партії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ брали участь в його передвиборній поїздці до Керчі», - сказав С.ЦЕКОВ.

А лідер комуністів Криму, екс-спікер кримського парламенту Леонід ГРАЧ заявив, що, знявши держохорону з вищого керівництва АРК, Президент проявив «нетактовність» до Криму як до автономного утворення у складі України. «Таким діям ЮЩЕНКА зневажає гідність автономного утворення, він намагається підкреслити, що це автономне утворення – ніщо, і ставить його в один ряд з рядовою областю», - сказав екс-спікер кримського парламенту.