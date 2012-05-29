Інститут імені Сеченова позбувся корпусу

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом заволодіння нерухомим майном Кримського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування і медичної кліматології імені Сеченова, що розташований в Ялті, повідомила прес-служба наглядового відомства.

"Виявлено факт відчуження майна рейдерським шляхом. Керівництво ЗАТ, в тимчасовому користуванні якого знаходився недобудований корпус установи, незаконно передадо його на підставі рішення третейського суду у власність третіх осіб", - йдеться в прес-релізі.

З державної власності вибуло майно вартістю майже 600 тисяч гривень.

Справу відкрили за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу.

Крім того, порушено справу за фактом зловживання службовим становищем проти працівників БТІ.