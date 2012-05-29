Спекулянти підняли ціну квитків на Євро-2012 у вісім разів

За два тижні до початку Євро-2012 в інтернеті можна знайти більше 13 мільйонів пропозицій з продажу квитків, повідомляють "Известия в Украине". Журналісти видання під виглядом футбольних фанатів спробували прицінитися до квитків і з'ясували, що перекупники найдешевший 300-гривневий продають мінімум за 2,5 тисячі. За більш престижні місця на стадіоні просять до 15 000 гривень. Але гарантії достовірності квитка практично немає.

В одній з туристичних компаній журналісти поцікавилися пропусками на перший груповий матч української збірної, України - Швеція. Поєдинок відбудеться на НСК «Олімпійський» і користується чималим попитом серед уболівальників. В агентстві повідомили, що квитки на цей матч продані ще не всі, проте їхня ціна у п'ять разів більша за офіційну. Згідно з тарифами УЄФА, ціна квитка 1-ї категорії - 1,2 тис. грн, туристична компанія пропонує заплатити за нього 6 тис. грн. Пропуск 1-й і 2-ї категорій на матч національної збірної проти Франції, який відбудеться в Донецьку, коштує в чотири з половиною рази більше номінальної вартості. А ось квитки 3-ї категорії обійдуться у вісім разів дорожче: замість 300 грн доведеться віддати 2,5 тис. грн. На фінальний матч турніру ціна квитка 2-й категорії завищена у чотири з половиною рази: 14,5 тис. грн (номінальна вартість 3,3 тис. грн).

У соціальних мережах українці перепродують квитки в два-п'ять разів дорожче. Переплата залежить від категорії матчу. Журналісти "Известий" зателефонували одному з авторів оголошень. На матчі групового раунду їм запропонували квитки за подвійним тарифом. А за квиток на півфінал турніру, який відбудеться в Донецьку, співрозмовник запропонував заплатити в п'ять разів дорожче: не 450 грн, а 2,5 тис. грн.