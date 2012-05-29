Гідрометцентр прогнозує зниження урожаю озимої пшениці

Український гідрометеорологічний центр прогнозує зниження урожаю озимої пшениці в 2012 році на 42% - до 12,5 млн. тонн проти 21,6 млн. тонн у 2011 році, повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

За її словами, урожай жита очікується на рівні минулого року - 0,5 млн. тонн. Ячмінь став культурою, що найбільш постраждала через несприятливі погодні умови, і його врожай становитиме цього року 1,5 млн. тонн проти 3,2 млн. тонн минулого року. «В цілому, на сьогодні ми вважаємо, що валовий збір озимих зернових - пшениця, ячмінь, жито - становитиме 14,5 млн. тонн, а минулого року це було близько 25,4 млн. тонн», - сказала Адаменко.

Експерт зазначила, що це перший прогноз Гідрометцентру щодо врожаю озимих, який уточнюватиметься 25 червня.

За словами Адаменко, дощі, що пройшли, покращили ситуацію - збільшилося зволоження грунту, температури знизилися і наблизилися до нормальних для цього періоду року. «Ми не можемо сказати, що кардинальним чином зміниться врожайність саме озимих культур, оскільки негативні явища, які були, вони вже свою справу зробили, але погіршення надалі не буде і дозрівання зерна, зараз саме ця фаза спостерігається, відбуватиметься в сприятливих для рослин умовах практично по всій території», - відзначила експерт.

Щодо ранніх ярин, за словами фахівця, ситуація також покращилась, і на сьогодні її можна охарактеризувати як сприятливу. Для пізніх культур підвищення зволоження грунту також дуже сприятливо. «Для кукурудзи і соняшнику відкриваються добрі перспективи», - сказала Адаменко.