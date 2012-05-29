Азаров дав 12 мільйонів Партеніту

Кабінет міністрів України виділив 12,5 млн гривень на ліквідацію наслідків лютневих штормів на об’єктах центру медичної реабілітації та санаторного лікування “Крим” в селищі Партеніт у Криму. Розпорядження уряд прийняв 28 травня, повідомила у вівторок його прес-служба.

Кошти з резервного фонду державного бюджету виділять Міністерству оборони.

Раніше Кабмін дав 43,7 млн гривень на реконструкцію розбитих лютневим штормом в 6-8 балів набережних Ялти, Алушти і Гурзуфа.