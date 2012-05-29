Крим продав 65 гектарів майже за мільйон доларів

Кримська філія держпідприємства "Центр державного земельного кадастру" на першому в цьому році аукціоні в регіоні продав сьогодні право оренди на 20 років земельної ділянки 65,3 га за 7,5 млн гривень, повідомила прес-служба Республіканського комітету із земельних ресурсів.

Стартова ціна землі в районі озера Чокрак становила 756 тис. гривень.

"За ділянку, на якій повинен бути побудований бальнеологічний лікувально-оздоровчий комплекс, боролося 2 претендента, - обидва представники кримських компаній. Покупці не скупилися і самі збільшували ціну не на крок аукціону, а на 200-300 тисяч. Остаточна ціна була запропонована протягом 10 хвилин з початку торгів. Перемогла компанія "Боспорська хору", - говориться в прес-релізі.

Ця земля виставлялася на аукціон у березні, але тоді торги не відбулися через відсутність заявок.

У Криму в 2011 році провели чотири аукціони, продавши землю загальною площею 50,6 га за 20,5 млн гривень.

