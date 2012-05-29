65% батьків в Україні карають дітей через погане навчання

В Україні 65% батьків карають своїх дітей через погане навчання, повідомив уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко, презентуючи результати першого в країні соціологічного опитування дітей у рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності».

Результати дослідження, за словами Павленка, свідчать, що покарання з боку батьків, є досить поширеною формою виховних заходів.

«Кожна друга дитина зізналася, що батьки карають її за певні вчинки (найбільше таких серед 14-15-річних), а саме: через погане навчання (65%), невиконання своїх домашніх обов’язків (55%) або пізнє повернення додому (49%). Причому в перших двох випадках карають більше хлопців, тоді як дівчатам більше дістається за пізнє повернення додому», - уточнив Павленко.

За його словами, дослідження також виявило, що чим дорослішою стає дитина, тим менше її карають за погане навчання, натомість приділяють увагу невиконанню домашніх обов’язків та пізньому поверненню додому.

«За прояв схильності до шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю тощо) та погану поведінку в школі найчастіше дістається хлопцям та дітям, що проживають у сільській місцевості», - підкреслив Павленко.

За його словами, 57% дітей зізналися, що одним із найпоширеніших засобів покарання, яке використовують батьки, – це лайка, причому що старшою стає дитина, то частіше її застосовують, а кожна дванадцята дитина зізналася, що батьки б’ють її за провину - що молодшою є дитина, то частіше.

«Як свідчить опитування, батьки застосовують й інші види покарання: умовляють більше такого не робити - 70,5%, не розмовляють з дитиною, доки вона не попросить пробачення, - 22%, не дозволяють зустрічатися з друзями - 31%, примушують рано повертатися додому з прогулянок із друзями - 44,5%, виконувати роботу, яка дитині не подобається, - 27,5%, не дозволяють дивитися телевізор або користуватися комп’ютером - 49%, забирають мобільний телефон - 18%, позбавляють кишенькових грошей - 17%», - зазначив Павленко.

Водночас результати дослідження також показали, що право дитини бути почутою часто ігнорується.

«Кожна п’ята дитина віком 16-17 років засвідчила, що її точка зору ігнорується у навчальному закладі (особливо в обласних центрах), така ж тенденція стосується і врахування думки дитини у сім’ї», - сказав уповноважений президента.

Соцопитування було проведено з 15 по 30 квітня з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні. У ході дослідження було опитано 4083 дітей - учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого президента України з прав дитини за технічної підтримки благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.