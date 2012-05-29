У Сімферополі розмалюють вагітних

Фестиваль боді-арту на тілах вагітних мешканок Криму проведуть в Сімферополі в день захисту дітей, 1 червня, повідомили організатори акції.

"Пузік-арт" проводиться вже третій рік поспіль. Животи майбутніх мам розмалюють художники.

"Мета заходу - показати красу материнства, вагітної жінки. Материнство - це прекрасна пора, а очікування його - світлий період, який повинен бути наповнений яскравими фарбами, позитивними думками і подіями", - заявила громадська організація "Інфомама".

