У Сімферополі розмалюють вагітних
15:45, 29 травня 2012Крым
0 0
"Пузік-арт" проведуть в день захисту дітей
Фестиваль боді-арту на тілах вагітних мешканок Криму проведуть в Сімферополі в день захисту дітей, 1 червня, повідомили організатори акції.
"Пузік-арт" проводиться вже третій рік поспіль. Животи майбутніх мам розмалюють художники.
"Мета заходу - показати красу материнства, вагітної жінки. Материнство - це прекрасна пора, а очікування його - світлий період, який повинен бути наповнений яскравими фарбами, позитивними думками і подіями", - заявила громадська організація "Інфомама".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter