Севастополь знищив 12 тисяч боєприпасів

12 тисяч боєприпасів знищили піротехніки МНС Севастополя з початку року, в основному їх знайшли в акваторії Севастопольських бухт, в Мекензієвському лісництві та в Інкерманських штольнях, повідомили в прес-службі рятувального відомства міста.

Так, на минулому тижні сапери знищили 500 боєприпасів.

«Шановні севастопольці і гості міста! При виявленні підозрілого, тим більше вибухонебезпечного предмета не торкайтеся до нього. Негайно повідомте про знахідку за телефоном 10», - просить прес-служба.

