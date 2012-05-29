Севастополь знищив 12 тисяч боєприпасів
16:13, 29 травня 2012Крым
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З початку року
12 тисяч боєприпасів знищили піротехніки МНС Севастополя з початку року, в основному їх знайшли в акваторії Севастопольських бухт, в Мекензієвському лісництві та в Інкерманських штольнях, повідомили в прес-службі рятувального відомства міста.
Так, на минулому тижні сапери знищили 500 боєприпасів.
«Шановні севастопольці і гості міста! При виявленні підозрілого, тим більше вибухонебезпечного предмета не торкайтеся до нього. Негайно повідомте про знахідку за телефоном 10», - просить прес-служба.
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