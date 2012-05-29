Ін-Грід заспіває в день народження Сімферополя

Італійська співачка Ін-Грід, відома завдяки пісні Tu m'as promis ("Ти мені обіцяв"), виступить в Сімферополі в день міста, який відзначається в цю суботу. Йому виповнюється 228 років.

Також сімферопольцям обіцяють півгодинне лазерне шоу, яке завершиться феєрверком.

На території історико-культурного заповідника "Неаполь Скіфський" 1-3 червня пройде фестиваль "Антична столиця" за участю клубів історичної реконструкції з Росії та Україні. Також там покажуть театралізовану виставу "Скіфська містерія: дорога до миру".

3 червня на площі імені Леніна відбудеться масовий танцювальний проект "Симфи-данс". У програмі задіють одночасно 300 осіб, повідомив прес-центр міськради.