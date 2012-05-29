Мільйон доларів пустять на дороги Сімферополя

7,9 млн гривень планують направити на будівництво, реконструкцію та утримання автомобільних доріг у Сімферополі. Рішення про виділення грошей ухвалила Рада міністрів Криму на засіданні у вівторок, гроші зі спецфонду бюджету автономії, повідомила прес-служба уряду республіки.

Згідно з документом, заплановано капітальний ремонт вулиць Дзюбанова, Блюхера, Скрипниченко, Л.Чайкіної, Спера, Куйбишева, 155, Сельвінського, Гайдара, Батурина, Беспалова, Гавена, М.Донского, Єфремова, Ковильної, Кримської, Кримських партизан, Студентської, Тополевій, 51 Армії.

Також планується провести капремонти дублюючого проїзду вул. Київській, внутрішньоквартального проїзду на вул. Кримських партизан до дитячих навчальних закладів № 77 і № 84, а також виконати роботи по влаштуванню засобів регулювання дорожнього руху на під'їзді від вул. Г.Сталінграду до школи № 10.

