У кримському селі розбили мусульманський пам'ятник
16:37, 29 травня 2012Крым
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Правоохоронці шукають вандалів
Невідомі пошкодили пам'ятник на мусульманському кладовищі в селі Олексіївка Первомайського району Криму, міліція шукає вандалів, повідомила прес-служба кримського управління МВС.
Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців у вівторок. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом райвідділу міліції.
Проводиться дослідча перевірка. Міліція шукає можливих свідків і вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею 297 КК - "наруга над могилою".
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