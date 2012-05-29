У кримському селі розбили мусульманський пам'ятник

Невідомі пошкодили пам'ятник на мусульманському кладовищі в селі Олексіївка Первомайського району Криму, міліція шукає вандалів, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців у вівторок. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом райвідділу міліції.

Проводиться дослідча перевірка. Міліція шукає можливих свідків і вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею 297 КК - "наруга над могилою".

