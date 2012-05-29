Крим збирає любителів російського слова

Фестиваль «Велике російське слово», що популяризує російську мову і культуру, відкриється в Криму 6 червня, в день народження поета Олександра Пушкіна, і триватиме до 12 червня - державного свята РФ, дня Росії. Свято проводиться на півострові вже шостий рік поспіль.

Рада міністрів Криму затвердила план заходів. За повідомленням його прес-служби, 6 червня в Сімферополі організують свято вулиці Пушкіна, а в Євпаторії пройде урочисте відкриття пам'ятника Пушкіну і Пушкінські літературні читання.

В Ялті в цей день проведуть дитячий фестиваль «Російський сувенір» і організують концертну програму «Крим збирає друзів», в Сімферополі відкриється Міжнародний свято музикантів-народників «День балалайки», присвячений 75-річчю Георгія Шендерева.

7 червня в Лівадійському палаці в Ялті пройде громадський україно-російський форум «Взаємодія».

8 червня в Ялті відбудеться міжнародна конференція «Молодь в Російському світі - чинник майбутнього», Кирило-Мефодіївське церковно-педагогічні читання, круглий стіл «Російська культура в сучасному світі».

9 червня в Ялті стартує міжнародна науково-практична конференція «Російська мова в полікультурному світі», а на набережній Алушти пройде фестиваль народної творчості «Грай, гармонь!».

10 і 11 червня для викладачів російської мови і літератури організовують семінар в Ялті, також пройде свято російської книги та виставка дитячих малюнків «Світ російської казки» в Сімферополі, а в місті Саки - Гоголівські літературні читання.