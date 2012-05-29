Півмільйона кримчан отримають соцкартки

Дисконтні картки кримчанина отримають понад 500 тисяч жителів республіки, кожна дає знижку на покупку товарів, послуг і медикаментів від 3% до 7%, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Наше завдання, щоб кожен житель Криму відчув соціальний захист і турботу з боку влади», - заявив прем'єр автономії Анатолій Могильов.

Радмін в березні уклав меморандум про взаєморозуміння з торговельними мережами і громадськими організаціями щодо реалізації регіональної програми «Соціальна картка кримчанина». Учасниками програми вже стали понад 250 об'єктів торгівлі, сфери послуг та аптек.

Соцкартки почнуть у середині червня почнуть видавати жителям Сімферополя, потім програма стартує в регіонах.