Звалище в Бахчисараї самовільно збільшилось в два рази

Прокуратура вимагає від мера Бахчисарая Костянтина Рубаненко розібратися з проблемою роботи полігону твердих побутових відходів в шостому мікрорайоні, який незаконно виріс в два рази, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

"За роки функціонування звалище розширилася майже в два рази, на сьогодні воно використовується без паспорта і затверджених лімітів на розміщення відходів. Полігон належним чином не обладнаний, його санітарний стан вкрай незадовільний, необхідні роботи з обваловки і пересипанню землею виробляються не в повному обсязі, моніторинг забруднення від сміттєзвалища взагалі не проводиться, хоча всього в 400 метрах від неї знаходиться житловий масив", - обурюється прокуратура.

Наглядове відомство Бахчисарайського району направило подання на ім'я міського голови.

