Феодосія помолиться за вдалий курортний сезон

Феодосія відкриє курортний сезон 2 червня з молебню про його успішне проведення, повідомила прес-служба мерії.

Молебень відбудеться в Іверському храмі, його проведе отець Антонгій.

Увечері на площі біля музичного фонтану відбудеться "Свято відкриття курортного сезону-2012", де меру Олександру Бартеневу вручать "ключ" від курортного сезону.

У програмі свята - презентація гімну феодосійського фестивалю вина, концерт за участю танцювальних та вокальних ансамблів Криму.

"Вперше в місті будуть випущені в небо 500 світяться куль, а завершить свято дискотека", - повідомила прес-служба.

