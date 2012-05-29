Феодосія помолиться за вдалий курортний сезон
17:12, 29 травня 2012Крым
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Бартенєву подарують ключ
Феодосія відкриє курортний сезон 2 червня з молебню про його успішне проведення, повідомила прес-служба мерії.
Молебень відбудеться в Іверському храмі, його проведе отець Антонгій.
Увечері на площі біля музичного фонтану відбудеться "Свято відкриття курортного сезону-2012", де меру Олександру Бартеневу вручать "ключ" від курортного сезону.
У програмі свята - презентація гімну феодосійського фестивалю вина, концерт за участю танцювальних та вокальних ансамблів Криму.
"Вперше в місті будуть випущені в небо 500 світяться куль, а завершить свято дискотека", - повідомила прес-служба.
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