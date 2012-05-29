Двом чоловікам, що з'їли вівчарку, загрожує 6 років в'язниці

Співробітники міліції затримали чоловіка, який наприкінці квітня разом з приятелем увірвався на будівельне підприємство, викрав шестимісячного щеняти кавказької вівчарки, якого потім вони обробили і з'їли. Другий підозрюваний поки в бігах. Шкуродерам загрожує від 4 до 6 років в'язниці, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

"Вкраденого цуценя приятелі 37 і 50 років обробили, частину тушки з'їли, м'ясо що залишилось продали сусідам по гуртожитку. Причому навіть не особливо приховували, що продають собачатину. Тим, хто м'ясо чотирилапих друзів не їсть, продавали під виглядом телятини", - йдеться в прес-релізі .

Міліція порушила справи за статтями "жорстоке поводження з тваринами" і "грабіж, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб".

Собакоїди вже мають судимості за грабежі і розбої.