Земельники роздерібанили прибережну землю в Севастополі

Прокуратура Севастополя порушила кримінальну справа за фактом незаконного відчуження 0,6 га землі, розташованої в прибережній захисній смузі Чорного моря, що заподіяло державі 800 тисяч гривень збитку. Під слідством опинилися посадовці головного управління Держкомзему в Севастополі, повідомила прес-служба наглядового відомства міста.

"У квітні 2010 року чиновники відомства не перевірили належним чином документи, надані для одержання державних актів на право власності на 6 земельних ділянок у Балаклавському районі, відведених з порушенням Земельного та Водного кодексів України", - йдеться в прес-релізі.

Справу відкрили за ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу за фактом неналежного виконання службових обов'язків. Санкція статті - покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права займати відповідні посади на строк до 3 років.